США грозятся привлечь Кубу к ответственности за подрыв демократии в Венесуэле

Соединенные Штаты Америки пригрозили Кубе, что привлекут власти страны к ответственности. Якобы за "подрыв демократии в Венесуэле и репрессии", которые Вашингтон приписывает Николасу Мадуро.

Об этом в Twitter написал помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он призвал всех, кто поддерживает суверенитет Венесуэлы, защищать ее конституцию и народ.

The U.S. will hold Cuba accountable for its subversion of democracy in Venezuela and direct hand in Maduro’s ongoing repression of the Venezuelan people. We call on those who support Venezuela’s sovereignty to defend the constitution and Venezuelan people.https://t.co/hnO6sxlYQQ