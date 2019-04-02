Тема:

Brexit 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
2 апреля 201907:00 Александр Хабаров

Обнаженка в парламенте Великобритании: крайние меры ради Brexit

Ни один из четырех предложенных вариантов Brexit не устроил британских парламентариев. Это значит, что Лондон все ближе к так называемому жесткому выходу из Евросоюза - без сделки. В Европарламенте уже не верят в другие сценарии.

Пока депутаты спорили с правительством из-за Brexit, в парламент пробрались активисты-экологи. Сняв с себя одежду, борцы с глобальным потеплением прислонились к стеклу, которое ограждает палату общин от посетителей, и провели там несколько минут, пока ими не занялась полиция. Тела протестующих отвлекли внимание парламентариев, но ненадолго. Британских политиков подобным не удивишь, к тому же все они порядком измотаны бесконечным марафоном голосований. Вечером 1 апреля они опять пытались выбрать подходящие им условия выхода из Евросоюза. Было предложено четыре варианта, включая таможенный союз с Европой и повторный референдум, но не один из них парламенту не угодил. Тереза Мэй даже не стала утруждать себя дискуссией, передоверив выступление министру по выходу Великобритании из Европейского союза Стивену Барклаю.

"Парламент постоянно отказывается выходить без сделки, но и оставаться в ЕС он также не желает. Поэтому единственный вариант — найти способ, с помощью которого Великобритания сможет покинуть Евросоюз, заключив с ним сделку. И правительство по-прежнему считает, что лучший вариант действий — сделать это как можно скорее", — комментирует ситуацию министр по Brexit Стивен Барклай.

"Сделка, предложенная Терезой Мэй, была отвергнута большинством уже три раза. И если для премьер-министра такое количество шансов приемлемо, то смею предположить, что и парламенту необходимо снова дать возможность рассмотреть собственные варианты выхода. Это позволит нам добиться успеха там, где Мэй потерпела крах, не сумев договориться с Европой, чтобы обезопасить нас от сокрушительного выхода без сделки", — отмечает лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

В знак протеста против результатов голосования правящую партию консерваторов решил покинуть депутат Ник Боулз. Он предлагал из Евросоюза выйти, но в едином рынке при этом остаться.

"Я приложил все усилия, чтобы попытаться найти компромисс, который смог бы вывести нашу страну из Европейского союза, сохранив экономическую мощь и политическую сплоченность. Однако я признаю, что потерпел неудачу. Потерпел неудачу главным образом потому, что моя партия отказывается идти на компромисс. Поэтому с сожалением сообщаю, что я больше не состою в этой партии", — говорит бывший депутат от Партии консерваторов Ник Боулз.

Ник Боулз не первый, у кого сдают нервы. И только Тереза Мэй продолжает упорно настаивать на своем. Не исключено, что она еще раз попытается вынести на голосование свое соглашение о Brexit, которое депутаты трижды отвергали. Она уже решила собрать сегодня кабинет министров на многочасовое обсуждение дальнейших планов.

Если британские политики не сумеют договориться между собой, то Brexit либо придется откладывать на годы, либо выходить 12 апреля. Время подж

Ранее по теме

Сейчас

07:00

Обнаженка в парламенте Великобритании: крайние меры ради Brexit

04:25

ЦИК Украины: Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

04:10

Скончался российский актер Александр Васильев

03:16

Министр внутренних дел РФ Колокольцев прибыл в КНДР

02:15

Рабинович предсказал последствия избрания Зеленского президентом

01:28

Британцы вновь отвергли альтернативные варианты по Brexit

00:54

Глава МИД Германии опоздал в СБ ООН из-за поломки самолета

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ЦИК Украины объявил итоги выборов: не обошлось без сенсаций

ЦИК Украины объявил итоги выборов: не обошлось без сенсаций

2 часа назад
В России могут появиться пять новых налогов

В России могут появиться пять новых налогов

50 минут назад
Скончался российский актер Александр Васильев

Скончался российский актер Александр Васильев

3 часа назад
Число пострадавших при пожаре в доме на Ленинградке выросло до двух

Число пострадавших при пожаре в доме на Ленинградке выросло до двух

1 час назад
Обнаженка в парламенте Великобритании: крайние меры ради Brexit

Обнаженка в парламенте Великобритании: крайние меры ради Brexit

1 час назад
Мадонна выступит на "Евровидении-2019" за один миллион долларов

Мадонна выступит на "Евровидении-2019" за один миллион долларов

1 час назад
УАЗ выпустит "Русский Prado" за полтора миллиона рублей

УАЗ выпустит "Русский Prado" за полтора миллиона рублей

2 часа назад
Рабинович предсказал последствия избрания Зеленского президентом Украины

Рабинович предсказал последствия избрания Зеленского президентом Украины

5 часов назад
США прекращают поставки в Турцию оборудования по F-35 из-за покупки С-400

США прекращают поставки в Турцию оборудования по F-35 из-за покупки С-400

8 часов назад
Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном

Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном

14 часов назад
Племянница Скрипаля и ее муж пострадали в результате нападения в Ярославле

Племянница Скрипаля и ее муж пострадали в результате нападения в Ярославле

5 часов назад
Рейтинг травли: место Симоньян и Венедиктова заняли Рынска и Малахов

Рейтинг травли: место Симоньян и Венедиктова заняли Рынска и Малахов

18 часов назад
Мадуро сделал министром инженера и выявил "электрический" переворот

Мадуро сделал министром инженера и выявил "электрический" переворот

3 часа назад
Вера Алентова откровенно рассказала о причинах развода с Владимиром Меньшовым

Вера Алентова откровенно рассказала о причинах развода с Владимиром Меньшовым

17 часов назад
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

23 часа назад
Топ-10 самых дорогих похищенных картин

Топ-10 самых дорогих похищенных картин

19 часов назад
К администрации Рязани привезли гроб скончавшейся предпринимательницы

К администрации Рязани привезли гроб скончавшейся предпринимательницы

15 часов назад
"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

16 часов назад
Топ-10 богатых миллиардеров Китая в 2019 году

Топ-10 богатых миллиардеров Китая в 2019 году

1 час назад
Российский боец ММА Магомедов дисквалифицирован за допинг пожизненно

Российский боец ММА Магомедов дисквалифицирован за допинг пожизненно

1 час назад
Герои "Тампы": Кучеров пасует, Сергачев забивает, Василевский отражает броски

Герои "Тампы": Кучеров пасует, Сергачев забивает, Василевский отражает броски

2 часа назад
Бывшего вице-президента США Байдена снова обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Байдена снова обвинили в неподобающем поведении

2 часа назад
Пушков о поздравлениях Климкина: бесконечна глупость человеческая

Пушков о поздравлениях Климкина: бесконечна глупость человеческая

3 часа назад
Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: четыре человека погибли

Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: четыре человека погибли

4 часа назад
Находящийся в розыске бизнесмен напал на офис Службы автодорог в Одессе

Находящийся в розыске бизнесмен напал на офис Службы автодорог в Одессе

4 часа назад
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

4 часа назад
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

5 часов назад
Мэр итальянского Турина получила конверт с бомбой

Мэр итальянского Турина получила конверт с бомбой

5 часов назад
Скандал с клипом Rammstein: Берлин считает, что группа "перешла красную линию"

Скандал с клипом Rammstein: Берлин считает, что группа "перешла красную линию"

6 часов назад
На Корсике радикалы встречают Макрона серией взрывов

На Корсике радикалы встречают Макрона серией взрывов

6 часов назад
Чижов: Европа с опасением отнеслась к итогам "трагических" выборов Украины

Чижов: Европа с опасением отнеслась к итогам "трагических" выборов Украины

6 часов назад
Глава МИД Германии не смог попасть на заседание Совбеза из-за поломки самолета

Глава МИД Германии не смог попасть на заседание Совбеза из-за поломки самолета

7 часов назад
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности

7 часов назад
Гуцериев прокомментировал сообщения о своем побеге из России, назвав их провокацией

Гуцериев прокомментировал сообщения о своем побеге из России, назвав их провокацией

8 часов назад
Ситуация в Алжире пугает нефтяных инвесторов

Ситуация в Алжире пугает нефтяных инвесторов

8 часов назад
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 600 миллионов долларов

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 600 миллионов долларов

8 часов назад
Ошибки первоклассника в пластике: доктор Франкенштейн пытается уйти от ответственности

Ошибки первоклассника в пластике: доктор Франкенштейн пытается уйти от ответственности

9 часов назад
Игра в рулетку со смертью: выберутся ли героини драмы "На краю" из ловушки

Игра в рулетку со смертью: выберутся ли героини драмы "На краю" из ловушки

10 часов назад
Самая дорогая картина в истории может храниться в надежном месте

Самая дорогая картина в истории может храниться в надежном месте

11 часов назад
Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite

Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite

12 часов назад
Эксперты посчитали все дизельные машины в России и... прослезились

Эксперты посчитали все дизельные машины в России и... прослезились

13 часов назад
В России начались продажи нового Nissan Qashqai

В России начались продажи нового Nissan Qashqai

14 часов назад
"Почему я вижу эту запись?" У Facebook теперь есть ответ

"Почему я вижу эту запись?" У Facebook теперь есть ответ

21 час назад
10 советских мультфильмов, основанных на книгах Чуковского

10 советских мультфильмов, основанных на книгах Чуковского

22 часа назад