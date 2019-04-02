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2 апреля 201907:58

Президент Алжира досрочно уходит с поста

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика уйдет в отставку еще до окончания президентского срока. Об этом объявили в его администрации. Мандат истекает 28 апреля, передает телеканал "Россия 24".

Президенту Алжира 82 года, последние несколько лет он тяжело болеет. Он все равно собирался на пятый срок, из-за чего в стране прошли многотысячные протесты.

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