Пожар в доме на севере Москвы: один человек пострадал, пятеро спасены

В жилом доме на севере Москвы огонь охватил шесть балконов. В результате ЧП пострадал один человек. Такие данные СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, пожар вспыхнул в десятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу Ленинградский проспект, 75Б. Огонь охватил шесть балконов с 7 по 9 этаж.

Пожарные эвакуировали пострадавшего с восьмого этажа. В ходе тушения огня были спасены пять человек.

В настоящее время устанавливается площадь пожара, передает ТАСС.