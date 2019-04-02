НХЛ. Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Колорадо"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграна очередная игра. "Сент-Луис Блюз" на домашней арене Scottrade Center принимал "Колорадо Эвеланш". Хозяева вели 2:0, затем гости счет сравняли, но "музыканты" сумели одержать победу в серии буллитов – 3:2.

Матч получился не слишком зрелищным и в основное время было заброшено всего четыре шайбы. У "Сент-Луиса" отличились Шварц и российский легионер Владимир Тарасенко, а у гостей в третьем периоде Ландескуг и Керфут. Дополнительное время результат основного не изменило, судьи назначили серию буллитов и в ней сильнее были хозяева.