Вратарь сборной Англии Пикфорд подрался в баре из-за невесты
Голкипер футбольной сборной Англии и клуба премьер-лиги "Эвертон" Джордан Пикфорд стал участником драки в одном из питейных заведений Сандерленда. Спортсмен ввязался в перепалку с одним из посетителей бара, которая переросла в потасовку. Бойцов с трудом удалось растащить.
Пикфорд с друзьями и невестой был в одном из баров города, в котором он начинал профессиональную карьеру и смотрел по телевизору матч с участием "Сандерленда". Как сообщает британское издание The Guardian, в этот момент один из подвыпивших гостей заведения начал его оскорблять, а затем перешел на личность невесты Пикфорда. Тот не стерпел и ввязался в потасовку.
Участников драки пришлось растащить в разные стороны. Руководители клуба "Эвертон" подтвердили, что им известно об инциденте. Пока не сообщается, были ли вызваны на место происшествия правоохранители.
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