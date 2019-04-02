Пожар в жилом доме на севере Москвы локализован

Спасателям удалось локализовать пожар в десятиэтажном жилом доме на севере Москвы. Об этом СМИ сообщили представители МЧС столицы.

Как уточняется, сообщение о пожаре по адресу Ленинградский проспект, 75Б поступило на пульт в 5:01.

По прибытии было установлено, что горят балконы на 7-9 этажах. В 6:47 пожар был локализован, передает РИА Новости.

Из горящего дома были спасены пять человек, трех из них осмотрели врачи скорой помощи.

По предварительной информации, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.