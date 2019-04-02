2 апреля 201907:38
Пожар в жилом доме на севере Москвы локализован
Спасателям удалось локализовать пожар в десятиэтажном жилом доме на севере Москвы. Об этом СМИ сообщили представители МЧС столицы.
Как уточняется, сообщение о пожаре по адресу Ленинградский проспект, 75Б поступило на пульт в 5:01.
По прибытии было установлено, что горят балконы на 7-9 этажах. В 6:47 пожар был локализован, передает РИА Новости.
Из горящего дома были спасены пять человек, трех из них осмотрели врачи скорой помощи.
По предварительной информации, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.
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