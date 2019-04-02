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2 апреля 201908:15

Никита Кучеров установил бомбардирский рекорд десятилетия в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в очередной игре против "Оттавы Сенаторз" (5:2) сделал три передачи и набрал по системе "гол плюс пас" 125 (39+86) очков в 79 встречах регулярного чемпионата. Это лучший результат за последние 13 лет.

Россиянин стал первым игроком, достигшим этой отметки после Джо Торнтона, который имел такие показатели в сезоне-2005-2006. Кучеров идет вторым в списке самых результативных российских легионеров НХЛ по очкам за сезон и чтобы превзойти достижение Александра Могильного (127 очков в сезоне-1992-1993) ему в трех оставшихся матчах необходимо набрать 3 очка.

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