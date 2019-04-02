В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

10 апреля в Малом зале нового концертного комплекса "Зарядье" состоится концерт французского квартета Quatuor Diotima.

"Игру французского струнного квартета Diotima отличает элегантность, безупречное чувство стиля, универсальность идей в плане выбора музыкальных произведений", – пишет музыкальный критик, обозреватель журнала "Музыкальная жизнь" Виктор Александров.

Quatro Diotima – один из самых значительных и востребованных квартетов современности. Они играют в Берлинской филармонии, в Вигмор-холле в Лондоне, в Венской филмармонии, на всех самых престижных музыкальных фестивалях.

"Мастерство Quatro Diotima кажется просто безграничным", – пишет о них европейская критика.

В названии Quatro Diotima (по-русски – "Квартет Диотима") заключен особый для музыкантов смысл. Диотима – это вымышленное имя музы немецкого поэта-романтика Фридриха Гёльдерлина Сюзетт Гонтар, к которой поэт питал глубокие платонические чувства.

"Диотима" – также название композиции итальянского композитора Луиджи Ноно Fragmente Stille, an Diotim. Как считают музыканты, оно отображает их двойную идентичность: с одной стороны, "Квартет Диотима" играет сочинения композиторов-романтиков, с другой – обращен к музыке, созданной с начала XX века и по сей день.

По такому принципу построена программа квартета в "Зарядье". В первом отделении – квартет №4 Бартока (написанный в 1920-х годах), во втором – гениальный квартет "Смерть и Девушка" Шуберта.

Концерт состоится 10 марта в 19:00 в Малом зале "Зарядья".