Российские керлингисты потерпели четвертое поражение на чемпионате мира

На чемпионате мира по керлингу, который проходит в канадском Летбридже, мужская сборная России в пятом туре группового этапа встречалась с командой США. Россияне уступили сопернику со счетом 3:10, потерпев уже четвертое поражение на турнире.

Единственная победа нашей команды была одержана над керлингистами из Южной Кореи. За сборную России выступили Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.

Следующую встречу россияне проведут вечером 2 апреля с аутсайдерами турнира сборной Китая. Российские керлингисты занимают пока 11-е место в турнирной таблице чемпионата мира.

Напомним, что в плей-офф выходят шесть лучших команд по итогам группового этапа. В турнире участвуют 13 сборных. Чемпионат мира по керлингу завершится 7 апреля.