В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

По меньшей мере 66 человек пострадали во время взрыва и последовавшего за ним пожара на поминках по усопшему в китайской провинции Хэбэй, сообщает Ce.cn. Очевидец снял на видео последствия ЧП.

Инцидент произошел еще 31 марта в пригороде Бачжоу — деревне Каньсюань. После церемонии погребения родственники отправились на общую трапезу, собравшись за установленными на улице столиками. Еду готовили тут же, и именно газовый баллон и взорвался во время застолья.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за утечки голубого топлива из шланга, соединяющего баллон с плитой. На узкой улочке возникла паника, родственники усопшего в панике не знали, куда бежать, в результате многие из них оказались на земле, под ногами паниковавших людей.

Травмы получили не менее 66 человек, все они находятся в больнице. Сообщается о задержании двух человек, ответственных за проведение церемонии прощания.