В Приамурье за минувшие сутки выгорело около двух тысяч гектаров леса. Всего на территории края было зафиксировано пять крупных природных пожаров, сообщает ГТРК "Амур".

Как известно, в восемнадцати муниципальных образованиях Амурской области уже введен особый противопожарный режим. Борьба с возгоранием в Свободненском районе продолжается. На данный момент возгорание на площади в 120 гектаров локализовано. В тушении принимают участие пожарные-десантники, сотрудники лесоохраны, а также добровольцы, вышедшие на защиту леса.

Специальные патрульные группы постоянно контролируют ситуацию.