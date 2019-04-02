Тигрица Тайга отмечает седьмой день рождения в Приморском зоосаде

Тигрица Тайга отмечает свой седьмой день рождения в Приморском зоосаде. Именно здесь проходит ее адаптация. Как известно, сестру известного тигра Амура должны были перевезти в Казахстан. Но в зоопарке Алматы сообщили, что пока не могут принять животное — нет подходящих условий для ее содержания.

Сейчас она обитает в новом большом вольере по соседству со своими родителями. Самочувствие у зверя — удовлетворительное, адаптация проходит нормально, рассказала ведущий ветеринарный врач зоосада "Приамурский" имени В.П. Сысоева Анна Мельникова. Правда, тигрица не привыкла к наплыву посетителей, поэтому нервно на них реагирует. Сотрудникам даже пришлось ограничить доступ к ее вольеру, сообщает ГТРК "Дальневосточная".

В сафари-парке Приморья, где Тайга находилась последнее время, в ее распоряжении была огромная территория. Но аренда хищницы закончилась в 2016 году. Теперь, по существующему договору, зоологи ждут, когда в Алматинском зоопарке будет все готово к переезду зверя. Только тогда хищницу передадут Казахстану, сообщил главный зоотехник зоосада "Приамурский" имени В.П. Сысоева Дмитрий Звягинцев.