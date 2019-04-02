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Дело Кирилла Серебренникова 1 час назад

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2 апреля 201910:11

Серебренников останется под домашним арестом еще три месяца

Global Look Press

Мещанский суд Москвы продлил на 3 месяца срок домашнего ареста трем фигурантам дела о хищениях в "Седьмой студии": режиссеру Кириллу Серебренникову, директору РАМТ Софье Апфельбаум и экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

По версии следствия, обвиняемые завышали данные о стоимости мероприятий в рамках проекта "Платформа" и предоставляли в Министерство культуры заведомо недостоверные сведения. Таким образом с 2011 по 2014 год было похищено 133 миллиона рублей бюджетных денег, сообщает "Интерфакс".

Ни сам Серебренников, ни его коллеги виновными себя не признают, считая обвинения абсурдными. Единственным фигурантом дела, кто признал вину и пошел на сделку со следствием, стала бывшая главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело будет рассмотрено отдельно.

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