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Умер Игорь Малашенко 1 час назад
Божена Рынска взяла фамилию Малашенко
Божена Рынска взяла фамилию Малашенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она попросила журналистов больше не называть ее Рынской, так как, выйдя замуж за Игоря Малашенко 28 сентября 2018 года, она сменила фамилию. Божена хочет, чтобы фамилия ее "любимого, обожаемого мужа" к ней приклеилась, а старая фамилия ей больше не нужна.
Один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко покончил с собой 25 февраля на своей вилле в Сотогранде. Ему было 64 года.
На прошлой неделе Рынска дала интервью Ксении Собчак. В нем она рассказала, что Игорь был очень хрупким человеком и находился в глубокой депрессии. По словам журналистки, его изводила бывшая жена, с которой шел раздел имущества. При этом Божена призналась, что сама говорила Малашенко "Сначала завещай, а потом вешайся".
По ее словам, Малашенко не хотел ехать на суд в США.
"Когда я сказала, что я его жизнь превращу в такой ад, что ему повешение покажется раем, тогда он сказал: "Я даю честное слово, что я не буду вешаться, я поеду на суд", — вспоминает вдова.
Однако Малашенко завещал все имущество не ей, а бывшей жене Елене и трем детям. Ей достались только две квартиры. Теперь ее цель — родить ребенка от умершего мужа. Она рассказала Собчак, что сама не может иметь детей по состоянию здоровья, поэтому планирует взять суррогатную маму. "Каждая посадочка – соточка (100 тысяч рублей – прим.ред.)", — посетовала она в интервью. Для этого Божена вынуждена распродавать свои вещи и публиковать рекламу на своих страницах, так как работу, по ее словам, найти очень сложно.
Между тем сайт телеканала RT опубликовал рейтинг медиаперсон, которые чаще всего в последнее время подвергались нападкам или даже травле в соцсетях. Возглавила рейтинг Божена Рынска.
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