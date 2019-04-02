В Калининграде произошел крупный пожар на бывшем целлюлозно-бумажном заводе

В Калининграде произошел пожар в здании бывшего целлюлозно-бумажного завода. По последним данным, выгорело более 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".

Черные клубы дыма поднимались над Правой Набережной. Языки пламени охватили все пять этажей строения. От жара здание треснуло пополам, а стены начали заваливаться внутрь. Постоянно слышался треск стекол.

Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании около 19:30 вечера. На вызов пожарные приехали уже через 10 минут. С огнем боролись более 60 человек. И несколько десятков очевидцев наблюдали за их работой. "Когда я пришел домой, увидел из окна пламя и столб дыма над целлюлозным заводом. Его закрыли еще в 2007 году. Все это время здание было заброшенным", — рассказал очевидец Алексей Филин.

По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал. Специалисты предполагают, что причиной пожара стали деревянные поддоны. Сначала загорелись они, и уже потом пожар перекинулся на здание. Известно, что на территории завода их складировало частное предприятие.

Локализовать пламя удалось около 22 часов вечера. Однако огнеборцы работали на месте ЧП еще утром. Благодаря профессиональной работе, пожарные смогли не допустить распространения огня на расположенную рядом нефтебазу.