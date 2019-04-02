В отделении полиции на Арбате сотрудница ранила себя из пистолета

Сотрудница отделения полиции по району Арбат получила ранение в оружейной комнате из-за неосторожного обращения с оружием, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, при сдаче оружия у сотрудницы ППС сорвался палец, пуля сначала отрикошетила от стены, после чего попала по касательной в бровь.

По информации пресс-службы столичного главка полиции, в настоящее время женщине оказывается необходимая медицинская помощь. Ведется служебная проверка.

На место ЧП выехал следователь СКР, который оценит, есть ли в случившемся признаки преступления.