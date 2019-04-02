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2 апреля 201911:04

Драку племянницы Сергея Скрипаля и ее мужа в ярославском ТСЖ сняли на видео

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Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория попала под горячую руку во время драки в ярославском ТСЖ, когда она вместе с супругом попыталась забрать документы у экс-председателя. Новый руководитель товарищества снял произошедшее на видео.

 

Инцидент произошел 1 апреля, но ему предшествовало собрание правления ТСЖ, на котором 12 из 15 членов выбрали нового председателя. Прежний руководитель, как отметила Скрипаль, отказался покидать свой кабинет, что и стало причиной конфликта.

"Мы пришли к этому человеку забирать документы, чтобы передать их новому действующему председателю. В процессе разговора, так скажем, у него закончились аргументы, он решил, что может применить силу. Он напал на моего мужа, а я ринулась защищать. Он мне губу разбил и ногой пнул в живот", — цитирует РИА Новости пострадавшую.

В итоге у супруга Виктории оказался сломан палец, на теле остались синяки и ссадины. Сегодня женщина намерена обратиться в полицию, хотя ее "противник" сделал это еще вчера.

"Он утверждал, что женщин не бьёт, но я британская сволочь и меня можно", — отметила Скрипаль.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. Сейчас об их местонахождении ничего не известно. Власти Британии обвиняют в инциденте Россию. Москва категорически отрицает бездоказательные обвинения.

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