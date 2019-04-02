Канделаки: контракт с RT это не первоапрельская шутка

Журналистка Тина Канделаки стала колумнистом сайта RT и пообещала писать "много и на серьезные темы".

В своем telegram-канале она рассказала, что контракт с RT, который заключен на год, – это не первоапрельская шутка. При этом это сотрудничество никак не повлияет на работу на "Матч ТВ".

"Если сотрудничество устроит и меня, и редакцию RT, договор может быть продлен", — сообщила Канделаки, добавив, что очень рада такой возможности.

В марте Канделаки уже написала первую колонку для RT. Она была посвящена нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.