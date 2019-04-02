Новосибирские библиотеки получат денежные средства на модернизацию

Новосибирским библиотекам выделят денежные средства из федерального бюджета. Это результат победы в конкурсе, который проводил Минкульт. Теперь на оснащение современным оборудованием и реализацию планов библиотеки области получат сумму в 25 миллионов рублей.

Как сообщает ГТРК "Новосибирск", читальные залы пройдут полную модернизацию. Появятся новые помещения — отдельно для разных возрастов посетителей. В планах — организация творческих лабораторий. Подобные новшества уже есть в искитимской библиотеке №3. Сюда дети приходят после школы не просто почитать. Здесь их всегда ждет масса познавательных развлечений: можно поиграть в настольные игры, поучаствовать в квесте или викторинах, посвященных литературе.

Особая гордость — виртуальный филиал Русского музея, как уточняет главный библиотекарь Татьяна Пастрон, он пока один на всю Новосибирскую область. Здесь же проходят занятия для особых детей. Теперь энтузиасты библиотечного дела смогут дать волю фантазии. Планов много, прокомментировала победу в конкурсе директор Централизованной библиотечной системы Искитима Татьяна Юрина.

Всего в области планируется открыть шесть подобных модельных библиотек.