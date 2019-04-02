Мэр Курска подал в отставку

Мэр Курска Николай Овчаров в ходе заседания городского собрания обратился к депутатам с заявлением о собственной досрочной отставке.

В настоящее время вопроса о сложении полномочий Овчарова находится в процессе рассмотрения членами комитетов горсобрания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации. Николай Овчаров занимает пост главы администрации Курска с 2008 года.