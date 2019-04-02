Следить за паводком на Бурее будут хабаровские спасатели. Сегодня они вылетели в Верхнебуреинский район, сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Ситуация на месте схода оползня в целом нормализовалась, но все-таки вызывает некоторые опасения у специалистов. Не исключено возникновение ледовых заторов, а это может привести к подтоплению близлежащих населенных пунктов. Задача новой группы — контроль над гидрологической ситуацией на реке, рассказал замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай.

С собой спасатели везут тепловые пушки, генераторы, а также топливо и взрывчатку. Все оборудование, включая палатки, лодки и прочее необходимое оборудование для жизни и работы в тайге, весит 17 тонн. Жить вновь прибывшие будут примерно там же, где был разбит лагерь военных. Будет здесь и свой медицинский модуль, рассказывает фельдшер-спасатель МЧС России Александр Светлеющий. Мало ли какая помощь может понадобиться на месте.

К сложным условиям опытные спасатели готовы, подтвердил начальник дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России Георгий Иорданов. Планируется, что на этот раз командировка продлится около месяца. Ожидается, что за это время Бурея освободится ото льда.