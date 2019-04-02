Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом. В рамках поездки председатель правительства планирует обсудить тему развития цифровой экономики. Премьер-министр познакомится с работой местных IT-компаний и модернизированной с использованием современных технологий поликлиники, сообщает ГТРК "Пермь".

Напомним, Дмитрий Медведев приезжал в Пермский край несколько раз. В 2016 он провел личный прием граждан региона и запустил в Лысьеве крупное производство. До этого премьер проводил встречу на "Мотовилихинских заводах" и принимал участие в запуске одной из установок на химическом предприятии в Перми.