Москва готовится отразить нашествие бешеных лис
Власти Москвы разработают план борьбы с лисами. Об этом сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Он отметил, что нашествия лис в городе нет, они не встречаются на каждом шагу, но их стало намного больше. Чаще всего они встречаются на юге и юго-востоке города. Еженедельно поступает около 30-40 звонков.
"Кто-то жалуется, кто-то боится, кто-то просит наоборот помочь. Кто-то просто нас извещает, считает, что это ненормально", — рассказал Кульбачевский радиостанции "Говорит Москва".
Кульбачевский напомнил, что лисы могут быть переносчиками бешенства. Поэтому попадающих в город животных прививают, передает "Интерфакс".
Также в Москве встречаются зайцы, енотовидные собаки и лоси, изредка выходящие из Лосиного острова. Из-за потепления климата появляются и более южные виды, такие как летучие мыши.
Сейчас власти города проводят "совместную научную работу с комитетом ветеринарии по изучению этого вопроса", ведут предупредительную работу среди населения.
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