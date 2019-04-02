2 апреля 201912:10
Алан Дзагоев может покинуть ЦСКА в межсезонье
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не собирается продлевать контракт с клубом по окончании нынешнего сезона. 28-летнего футболиста категорически не устроило новое соглашение, предложенное ему руководством красно-синих.
Как сообщает "Советский спорт", по новому контракту зарплата Дзагоева существенно сократится. Если он согласится на предложение армейцев, то будет получать на уровне игрока дубля.
Напомним, что Дзагоев начал выступать за ЦСКА в 2008 году, проведя за команду 342 матча. За это время он забил 74 мяча, отдав 88 голевых передач.
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