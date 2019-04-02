Тема:
Выборы на Украине 42 минуты назад
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
По информации СМИ, Порошенко с женой прибыл на воскресную проповедь Турчинова, который 31 марта отмечал 55-летие. Проповедник-секретарь Совбеза предложил гостям сесть и продолжил толковать Библию. "Поговорив еще немного, секретарь СНБО властно предложил помолиться. И все, включая Порошенко с женой, встали со своих мест.
Во время своего выступления Порошенко заявил, что давно мечтал послушать проповедь Турчинова, но тот по скромности своей не приглашал. "В этом храме есть бог. Это ощущается", — сказал украинский лидер.
Порошенко назвал случаи, когда, по его словам, бог непосредственно вмешивался в дела Украины. Так, впервые это произошло в сентябре 2014 года, когда были подписаны первые Минские соглашения. Второй — во время Дебальцевского "котла", пишет издание "Страна".
Третьим эпизодом "божественного вмешательства" Порошенко назвал Томос об автокефалии для ПЦУ. Упомянув об этом, украинский президент виновато улыбнулся.
Президент назвал Турчинова "настоящим лидером нации", после чего наградил его орденом Ярослава Мудрого.
По данным ЦИК Украины, президент почти вдвое отстает выдвиженца партии "Слуга народа" и руководителя "Студии "Квартал-95" Владимира Зеленского, который набрал 30,24% голосов против 15,93% у Порошенко.
Ранее по теме
-
Порошенко получил "неуд" после первого тура украинских выборов42 минуты назад
-
ЦИК Украины объявил итоги выборов: не обошлось без сенсаций7 часов назад
-
Пушков о поздравлениях Климкина: бесконечна глупость человеческая8 часов назад
-
ЦИК Украины: Зеленский и Порошенко прошли во второй тур президентских выборов9 часов назад
-
Рабинович предсказал последствия избрания Зеленского президентом Украины11 часов назад
-
Чижов: Европа с опасением отнеслась к итогам "трагических" выборов Украины12 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Шторм перевернул лодку Конюхова
- Авиакатастрофа в Германии: причиной могла стать ошибка пилота
- Теракт в петербургском метро: 10 из 11 обвиняемых не признали вину
- В России могут появиться пять новых налогов
- Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Самое читаемое
-
Девушке, организовавшей убийство матери, братьев и сестры, вынесли приговор
- Проклятие опасного аэродрома: погибла богатейшая женщина России
- Умерла русская девушка Джеймса Бонда
- Пластический хирург с Украины изуродовала десятки россиянок
- В поисках "Спасителя": куда исчезло самое дорогое произведение искусства
- Алентова откровенно рассказала о причинах развода с Меньшовым
Телеканал "Россия"
-
В гостях у Лаймы: самое откровенное интервью
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- Стартует новый сериал "На краю": они мечтали о счастье, но очнулись в плену
- Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
Вести.Экономика
-
Россия в 2018 году опередила США по экспорту СПГ
- ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
- "РусАл" полностью восстановил поставки в Европу и США
- ЦИК Украины: второй тур выборов президента пройдет 21 апреля
- Китайская экономика прекратила спад? Что это значит для рынков?
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
День дурака: все первоапрельские шутки автоиндустрии!
- В России начались продажи нового Nissan Qashqai
- ГИБДД собирается усилить контроль за автошколами
- Такого вы не видели: монстр-пикап Chevrolet и колеса из гипсокартона!
- Что почем? Самые доступные новые седаны до 1 млн рублей
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Жизнь в съемной квартире опасна для здоровья. И вот почему
- Для сердца, кожи и иммунитета: 5 причин есть грейпфруты как можно чаще
- Курящий отец вредит сердцу ребенка сильнее, чем курящая мать
- Всем рассада: как огород может заменить спортзал
- Есть вопрос: как работают продукты-афродизиаки (и работают ли вообще)
Вести в 20.00
-
Порошенко и Зеленский обменялись "любезностями"
- Гибель Натальи Филевой: подробности катастрофы
- Загадка Леонардо: пропавший без вести шедевр
Вести-Москва
-
Пожар в доме на Ленинградском проспекте: выгорело шесть квартир
- В столичном "Ангаре спасения" заработала прачечная для бездомных
- "Библиотеки будущего" появляются в столице и за ее пределами
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Магнитное поле Солнца оказалось в десять раз сильнее
- Психологи дали совет, как улучшить настроение всего за 12 минут
- Красное и переработанное мясо опасно в любых количествах
- Сначала черви, потом люди: найден способ продлить молодость и жизнь на 50%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
"Белая студия" для Семена Слепакова: я всегда попадаю в одни и те же ловушки
- Патрику Зюскинду исполнилось 70
- Богомолов представил спектакль "Преступление и наказание"
- Ушел из жизни автор музыки к фильму "Криминальное чтиво"
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его