Убийство рэпера Nipsey Hussle попало на видео

Вооруженное нападение на американского рэпера Nipsey Hussle, в результате которого номинированный на "Грэмми" 33-летний исполнитель скончался, зафиксировали камеры наблюдения.

Инцидент произошел около 15:20 в минувшее воскресенье, 31 марта, на парковке около принадлежащего музыканту магазина The Marathon Clothing на юге Лос-Анджелеса. На кадрах видно, как к беседующему с приятелями Эрмиасу Асгхедому (именно так звали рэпера) подходит молодой человек, позже идентифицированный полицейскими как 29-летний Эрик Холдер. Без лишних слов он вытащил пистолет и выстрелил в голову музыканту, после чего ранил его собеседника.

Окружающие бросились врассыпную, а нападавший еще два раза возвращался и к лежащему на асфальте Nipsey Hussle и добивал его. С места происшествия злоумышленник скрылся на машине, за рулем которой находилась девушка.

Спасти рэпера медикам не удалось — в 15:55 они констатировали смерть, уточняет Washington Post. Его товарищ находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Задержать подозреваемого в убийстве Холдера пока не удалось.

Nipsey Hussle дебютировал в 2008 году с альбомом Victory Lap, который был номинирован на музыкальную премию "Грэмми".