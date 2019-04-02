Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда планируется расширить. С предложением создать сеть филиалов по всему городу генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Планируется создать несколько памятных мест, расположенным по разным адресам. Там будет размещена экспозиция, посвященная столь важной для города теме. Уже известно, что сейчас ведутся работы по переоборудованию территории старейшего в городе хлебозавода "Каравай" на Херсонской улице.

Центральный музей блокады в Соляном переулке обязательно сохранят. Сейчас он находится на реконструкции, открытие ориентировочно запланировано на осень.