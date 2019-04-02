Пожар в доме на Ленинградском проспекте: выгорело шесть квартир, есть пострадавшие

В Москве выясняют причины крупного пожара в жилом доме на Ленинградском проспекте — огнем было охвачены балконы на верхних этажах. Пламя распространялось стремительно, в здании возникло сильное задымление. Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них — в тяжелом состоянии.

На месте продолжают работать пожарные дознаватели и следователи. Подъезд, где произошло возгорание, огорожен. По всей округе еще ощущается едкий запах гари.

Сам пожар произошел рано утром в жилой многоэтажке на Ленинградском проспекте. Горели балконы с седьмого по девятый этаж. По словам очевидцев, в одной из квартир накануне до утра гуляла шумная компания.

- Наш пьяница-сосед с седьмого этажа сдает каким-то проходимцам квартиру. Вот, они отмечали день рождения!

Огонь, судя по всему, поднимался с седьмого этажа наверх. Многие оказались отрезаны в своих квартирах.

- Выбегает муж очень нервный и буквально прощаемся — мы, говорит, Оля, сгорим. Как обидно, мы сейчас сгорим. Он был в ужасном отчаянии. В чрезвычайном отчаянии, потому что со всех концов дым валил!

Пожарные расчеты приехали через несколько минут после вызова, но никак не могли попасть во двор — не было аварийного проезда. Мешали припаркованные автомобили. Тем не менее, спасатели все же успели вывести всех из огня.

Погибших нет, трем жильцам потребовалась помощь медиков — они получили ожоги и надышались дыма. Одного из них в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

"Эвакуировано 20 человек, они размещены в пункте временного размещения в совете ветеранов в соседнем доме. Всем жителям, чьи квартиры пострадали, будут представлены места в гостинице "Сокол" для проживания, будет организовано их питание", — рассказал начальник Управления по САО ГУ МЧС России по городу Москве Роман Плат.

Всего выгорело шесть квартир. Пока непонятно, куда разместят погорельцев, а также кто будет восстанавливать квартиры и сам дом. Сейчас обследуют кровлю — есть ли разрушения, и насколько она пострадала от огня. Виновника пожара и точные причины возгорания еще также предстоит установить.