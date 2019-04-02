Порошенко получил "неуд" после первого тура украинских выборов

Российский политолог Григорий Трофимчук считает, что промежуточный итог президентских выборов на Украине - это позорные цифры для действующего главы государства Петра Порошенко. По его мнению, голосование прошло с тотальными нарушениями.

В эфире ток-шоу "Кто против?" он отметил, что "Порошенко без фальсификаций выиграть абсолютно ничего не сможет. Я думаю, его конкуренты, не только Владимир Зеленский, но и почти вся политическая Украина, это прекрасно понимают".



"Украинский лидер выбрал провальную тактику, потому что доверил свою деятельность западным управленцам. Находящийся у власти президент хотел взять 70% голосов. И в следующий тур его протащили как полутруп. Не помог ему даже священный томос об автокефалии", — подчеркнул эксперт.

Трофимчук добавил, что, как дипломат, Зеленский — абсолютный ноль, "точка замерзания". Он, как политик, даже хуже, чем неполитик-бизнесмен Порошенко. Актера в принципе не интересует правление. И, самое главное, без России Украина не стала свободной, она — беспризорная. Теперь ее "насилует каждый аферист", который приходит к власти.