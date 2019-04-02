В Югорске нашли виновных в хранении детского питания в морге

Ответственность за хранение просроченного детского питания в морге возложили на заместителя руководителя югорской больницы и пятерых его подчиненных — их привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Крупную партию детского питания и каш стоимостью не менее 1,5 миллиона рублей в прощальном зале городского морга на улице Мира обнаружил депутат гордумы Антон Пантин. Позже местные власти пояснили, что приобретенная за городской счет продукция не нашла спроса у родителей, а потому просроченные товары отправили на склад, расположенный в одном здании с моргом (и в его помещениях, но с отдельным входом), чтобы потом утилизировать. После этого чиновники начали контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания во всех медицинских учреждениях округа.

"Шесть сотрудников, в том числе заместитель руководителя Югорской городской больницы, по итогам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности. В данном случае — к взысканию", — уточнил Добровольский.

В чем именно заключалось нарушение правил хранения, он не уточнил, зато добавил, что претензий к главврачу больницы Андрею Маренко нет, поскольку ему приходится разгребать "наследство", оставленное предшественником.