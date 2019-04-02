Над Сардинией пролетела корова с мешком на голове. Видео

На итальянском острове Сардиния спасателям пришлось вертолетом эвакуировать застрявшую в скалах корову.

Ее подцепили тросом, надели на голову мешок и вывезли в безопасное место.

Всего на эту операцию по вызволению заблудившегося животного ушло около двух часов, а ее стоимость (с учетом времени работы вертолета) стоит не меньше 10 тысяч евро, передает "Россия 24".