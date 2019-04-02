В столичном "Ангаре спасения" заработала прачечная для бездомных

В центре Москвы заработала прачечная для бездомных. Самые элементарные блага цивилизации доступны в так называемом "Ангаре спасения". Уже несколько лет там помогают тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Многим удалось вернуться к полноценной жизни.

- Мне надо добраться до Кирова, я из Кирова. Паспорт потерян. Надо помочь восстановить.

Андрей Ходырев — бездомный больше 20 лет. В 1991-м выпустился из кировского детского дома, но квартиру как сирота так и не получил. Первое время жил в общежитии, работал электриком. Но после серьезной травмы спины работу потерял и оказался на улице.

- Скажите, как сегодня приходится жить?

- Тяжело — особенно, когда нет возможности заработать.

Чтобы согреться и поесть, люди, которые по самым разным причинам оказались без крова, приходят в "Ангар спасения" — так называется центр службы "Милосердие". Здесь помогут восстановить документы, добраться до дома и получить жизненно важные лекарства. Каждый день в центр обращаются больше ста человек.

"Если люди имеют серьезные намерения и понимают, что они в беде, мы помогаем им, не побоюсь этого слова, пройти с ними сложный путь реабилитации, попытаться вместе с ними вернуться в общество", — говорит руководитель благотворительных программ православной службы помощи "Милосердие" Ирина Мешкова.

У каждого, кто приходит в "Ангар спасения", своя, трагическая судьба. Алексей Спирин оказался на улице три года назад. Вернуться к нормальной жизни помогли именно здесь. Теперь он помогает центру как волонтер.

- Я обеспечиваю бездомных возможностью принять душ и поменять нижнее белье Постоянно есть принадлежности для душа — те же самые мыло, гель для душа, зубные щетки, зубная паста.

При необходимости здесь окажут медицинскую помощь, выдадут чистую одежду. Работает парикмахерская. Открыли в "Ангаре спасения" и прачечную — за день стиральными машинами могут воспользоваться 20 человек.

"Мы хотим помочь им стать нормальными людьми. Мы хотим помочь им быть чистыми, опрятными, помочь им найти работу, помочь вернуться домой. В этом задача нашего ангара. Эти люди не хуже, чем мы, и находятся в очень тяжелых условиях. Наш долг — им всем помочь", — говорит руководитель православной службы помощи "Милосердие" епископ Пантелеимон.

"Ангар спасения" работает уже больше пяти лет. За это время найти работу, вновь обрести дом и вернуться к нормальной жизни здесь помогли тысячам людей.