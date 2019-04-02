Биатлонистки Резцова, Каплина, Морозова и Мошкова стали чемпионками России в эстафете

В Тюмени завершилась женская эстафета 4х6 км на чемпионате России по биатлону. Победу в гонке одержала сборная ХМАО в составе Кристины Резцовой, Анастасии Морозовой, Елизаветы Каплиной и Екатерины Мошковой. Биатлонистки с одним штрафным кругом преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 20,2 секунды.

Серебряные медали завоевали представительницы Свердловской области Екатерина Глазырина, Светлана Миронова, Тамара Воронина и Ирина Казакевич (отставание – 17,9 секунды; 2 штрафных круга).

Бронза досталась команде Красноярского края, за которую выступили Маргарита Васильева, Елена Чиркова, Наталья Гербулова и Диана Якимец (+1 минут 08,7 секунды, 2 штрафных круга).

Чемпионат России по биатлону завершится 2 апреля мужской эстафетной гонкой.