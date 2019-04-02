"Сам себе режиссер" Лысенков сокрушается, что не смог стать однолюбом

Ради карьеры актера Алексей Лысенков бросил киевский Политех и отправился в Москву, где тут же поступил в Щукинское училище. Правда, чтобы заработать на жизнь, приходилось и мыть посуду в кафе, и работать ночным сторожем, и грузчиком в магазине.

Уже на четвертом курсе Алексей стал педагогом-стажером на курсе Катина-Ярцева, а после окончания вуза остался преподавать в "Щуке", параллельно играя в Театре имени Рубена Симонова.

В 1985-м в его жизнь вошло телевидение. Когда Лысенков работал массовиком-затейником в летнем лагере в Алуште, судьба свела его с руководителем программы "Веселые ребята" Андреем Кнышевым.

Тот пригласил Алексея в свою юмористическую передачу, а через несколько лет, в 1992-м, родилась программа "Сам себе режиссер", ведущим которой стал Лысенков.

Идея стала очень востребована: миллионы людей захотели взять в руки видеокамеру и снимать забавные сюжеты из жизни, а миллионы зрителей ждали передачу, которая неизменно поднимала им настроение.

В отличие от верности программе "Сам себе режиссер", которая уже больше 30 лет любима телезрителями и ее непосредственными участниками, стабильностью в своей семейной жизни ведущий Алексей Лысенков похвалиться не может.

Он признается: когда женился в первый раз, то верил, что это – на всю жизнь, но потом был второй брак, потом третий, в них рождались дети, однако однолюбом стать не получилось.

Лысенков признается, что" развод – это всегда тяжелая хирургическая операция, после которой может быть больно еще долгие годы".

Особо тяжелым был развод со второй женой – певицей Сабиной Мурадян, матерью его сына Николая. Когда их брак распался, Мурадян обвиняла бывшего супруга в алкоголизме и в том, что он поднимал на нее руку. Обвинения в адрес известного телеведущего тогда бурно обсуждались в прессе.

Как Лысенков комментирует эти обвинения? Почему у него не получилось быть однолюбом, и распались все три брака? И что сейчас происходит в жизни телеведущего?

Об этом Алексей Лысенков рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".