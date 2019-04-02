Сын главы британской МI6 погиб в автокатастрофе

В автокатастрофе в Шотландии погиб сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер.

Авария произошла на территории частного поместья в Стерлингшире 30 марта. Сэм Янгер был студентом Эдинбургского университета. Ему было 22 года. Подробности и причины инцидента не приводятся. Полиция заявила, что подозрительных обстоятельств не было обнаружено. Семья обратилась с просьбой уважать их частную жизнь.

Алекс Янгер служит во внешней разведке 20 лет. В 2014 году он возглавил МI6, напоминает РИА Новости. Он может остаться на своем посту и после истечения стандартного пятилетнего контракта для обеспечения безопасности после выхода Великобритании из Евросоюза.