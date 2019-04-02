В Омске легковушка сбила 11-летнюю школьницу

Одиннадцатилетняя девочка угодила под колеса легковушки, когда пересекала проезжую часть по пути в школу на окраине Омска. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел около семи часов утра 2 апреля в районе дома №149 по 6-й Станционной улице. Три ребенка, как видно на кадрах, долго выжидали момент, чтобы перейти на другу сторону, — ближайший пешеходный переход расположен примерно в 200 метрах, и школьники им, как правило, не пользуются. Как только поток машин иссяк, дети бросились через дорогу, но в этот момент появился белый Kia Rio.

Легковушка двигалась на высокой скорости, так что находившаяся за рулем 43-летняя женщина не успела отреагировать на появление юных пешеходов. Одна девочка успела отступить и остановила бежавшего рядом мальчика, а вот их подруге не повезло. От удара школьницу отбросило на несколько метров, позже ее доставили в больницу с многочисленными травмами.

В региональном управлении ГИБДД отметили, что установить знак напротив образовательного учреждения по правилам нельзя.