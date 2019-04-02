"Веселый человек" может попасть в тюрьму за уничтожение молотом своей машины

В Новом Уренгое на парковке торгового центра молодой человек молотом разбил автомобиль отечественного производства: якобы тот мешал проезду. С самого начала на месте происшествия присутствовал некий очевидец, записавший инцидент на видео.

Пользователи социальных сетей, увидев снятые кадры, быстро заподозрили, что видео постановочное. Вскоре на инцидент обратили внимание полицейские и быстро нашли нарушителя общественного спокойствия.

Действительно, человек в кавказской шапке, оказавшийся местным жителем Али Эскендировым, снимался в запланированной постановке, приуроченной к 1 апреля. Автомобиль был его собственный, об этом нарушитель 1990 года рождения охотно рассказал полицейским, а затем и местной прессе.

"Я блог веду в Instagram. Я всегда веселый человек в жизни. Вот я хотел поднять новоуренгойцам настроение, а оно так получилось" — прокомментировал свой поступок Али порталу NUR24.ru.

Юмор полицейские не оценили, зато усмотрели в постановке опасное деяние и возбудили уголовное дело по статье 213 "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", предусматривающей наказание сроком до пяти лет лишения свободы.