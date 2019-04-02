В петербургской военной академии Можайского прогремел взрыв

В здании Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Травмы получили четыре человека, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах. По предварительным данным, пострадавшие являются курсантами.

Еще 15 человек после взрыва оказались заблокированы внутри здания.

На месте ЧП работают представители Федеральной службы безопасности и все экстренные службы города.

Между тем, по данным пользователей соцсетей, ранее в академии была объявлена общая эвакуация. Когда люди стали выходить из здания, прогремел взрыв. Что именно взорвалось, сейчас выясняется.