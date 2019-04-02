Глава столичной ГИБДД подал в отставку

Подал в отставку по собственному желанию глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, "это не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком".

"Проблемы в управлении были давно, еще до этой аварии", — отметил источник.

В данный момент, по его словам, Коваленко в отпуске. Уточняется также, что указ об освобождении от должности главы столичного управления ГИБДД подписывает президент России.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 марта на Можайском шоссе в столкновении "Мерседеса" и "Нивы" погибли женщина и ребенок. За то, что они отпустили водителя "Мерседеса" — предполагаемого виновника ДТП, был уволен инспектор ГИБДД Олег Новоселов. Еще несколько человек получили дисциплинарные взыскания.



Кроме того, после служебной проверки, проведенной в управлении ГИБДД по Москве, Виктор Коваленко, а также командир Первого отдельного спецбатальона ДПС Алексей Сорокин и ряд других офицеров этого спецбатальона были предупреждены о неполном служебном соответствии.

Эта трагедия вызвала большой общественный резонанс. Сообщалось, что водитель "Мерседеса" — уроженец Чечни Муслим Джамбеков — скрылся с места происшествия.

Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсети обращение к предполагаемому виновнику аварии, потребовав от него явиться в полицию с повинной.

Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни и по решению суда был арестован.

В этой аварии погибли женщина и ее 11-летняя дочь. Отец семейства, который был за рулем "Нивы", получил тяжелые травмы. Узнав о трагедии, скончалась 87-летняя бабушка жертв ДТП.