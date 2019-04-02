Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко: это были грязные выборы

Порошенко попал во второй тур выборов путем подкупа избирателей, дикого административного давления на бюджетников, когда директоров школ и главврачей больниц заставляли под роспись голосовать за действующего президента. Об этом в эфире программы "60 минут" рассказал кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

По его словам, в процессе этих грязных выборов были выявлены фальсификации и нарушения.

Наши наблюдатели "отловили" с десяток округов, где был прямой вброс протоколов с фамилией Порошенко. Мы планируем провести анализ всех нарушений и передать результаты в ЦВК и суды.

При этом Бойко отметил беспрецедентно высокую явку избирателей в ходе последних выборов.

Даже при всех этих фальсификациях, скупках и давлении на избирателей действующий президент набрал всего 15% голосов и практически лишается шансов остаться на второй срок. Это будет смена власти. И я это полностью поддерживаю.

Бойко отметил, что всегда был в оппозиции к действующей власти и выступал против действующего президента.

Действующая власть сделала все, чтобы я не попал во второй тур, используя, в том числе, Ахметова — бизнес-партнера действующего президента. Они играли против своего же электората на Донбассе.

При этом Бойко не подтвердил, что избиратели, голосующие за него в первом туре, во втором туре проголосуют за Зеленского — прямого соперника действующего президента.

"Мы сделаем четкое заявление в ближайшее время, выверенное и согласованное с политсоветом нашей партии, которая представляет интересы, в основном, юго-востока Украины. Но, тем не менее, как показали последние выборы, мы очень серьезно укрепились в центре и на западе Украины", — подчеркнул он.

Юрий Бойко убежден, что коренное изменение по поводу мирного процесса наступит только после смены действующего парламента. "Партия войны", эксплуатируя тему военного конфликта, на этом живет и объясняет все провалы, которые были в экономической и политической жизни страны. Также лидер оппозиции уверен, что представители его партии составят разумное большинство в парламенте.

"Люди начинают прозревать и понимать, куда их тянет этот режим и куда он их привел за 5 лет господства, когда лозунг пока еще действующего президента "Жить по-новому" привел к тому, что 9 из 10 украинцев стали просто нищими. Это тот фактор, который вселяет в меня уверенность, что ситуация изменится", — заключил Бойко.



31 марта состоялись президентские выборы на Украине. По данным ЦИК, в первом туре лидирует Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов. За Петра Порошенко проголосовали почти 16% граждан, Юлию Тимошенко поддержали более 13% избирателей. Сенсацией стало четвертое место представителя оппозиции Юрия Бойко — у него более 11% процента. Он победил в ряде регионов на востоке страны, а также на участках за рубежом. Второй тур состоится через три недели, 21 апреля.