Фонд "Иннопрактика" проведет исследования для "Роснефти"

Федеральный институт промышленной собственности и фонд "Национальное интеллектуальное развитие" проведут патентное исследования по заказу "Роснефти". Общая сумма контракта – свыше 5 миллионов рублей, сообщает агентство РИА Новости.

"Заявка коллективного участника ФИПС и ФНИР на проведение патентных исследований с учетом приоритетов инновационной деятельности "Роснефть" в марте 2019 года была признана лучшей​​​. Помимо фонда заявки подали еще два участника: "НИИнефтепромхим" и "Русэнергопроект". Стоимость их коммерческих предложений на отдельное патентное исследование оказалась значительно выше. Фонд "НИР" предложил выполнить работы за 5,2 миллиона рублей, тогда как предложение "НИИнефтепромхима" превысило 12,8 миллиона рублей, а "Русэнергопроекта" - 17,7 миллиона рублей", - сообщает "Роснефть".

Что это за исследование и сколько оно будет стоить, определят позднее. Согласно условиям договора, ограничение общей стоимости работ в рамках проекта составляет не больше 28 миллионов рублей.

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" входит в компанию "Иннопрактика". Только за прошлый год она реализовала 19 проектов. Таких, как, например, состав для ликвидации последствий разливов нефтепродуктов.