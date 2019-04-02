Зидан пообещал решить вратарский вопрос в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о конкуренции во вратарской линии команды, которая существует в настоящий момент, а также пообещал к следующему сезону определиться с основным вратарем "сливочных".

"Сейчас в команде есть три отличных вратаря, с которыми мы и планируем завершить чемпионат. По поводу следующего сезона могу вас заверить, что у нас не будет вратарского вопроса – все станет понятно и прозрачно", – цитирует Зидана Marca.

На данный момент в главной команде "Реала" тренируются Кейлор Навас, Тибо Куртуа и сын Зидана Лука. До прихода в клуб французского специалиста первым номером мадридцев был Куртуа.