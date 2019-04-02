Тема:

Выборы на Украине 36 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
2 апреля 201914:47

Выборы на Украине: люди ждут перемен

Голосование украинцев за Владимира Зеленского в общем отражает серьезный запрос на перемены, заявил в эфире ток-шоу "Кто против?" главный редактор "Радио России" Андрей Медведев.

Журналист считает, что люди голосовали не за реального Зеленского, кричавшего со сцены всякие мерзости и гадости, а за образ из фильма "Слуга народа", не имеющий к реальному Зеленскому вообще никакого отношения.

Медведев напомнил о поездках Владимира Зеленского с благотворительными концертами в АТО. На них шоумен благодарил бойцов за то, что они защищают украинцев от "всякой мрази".

"От такого человека не стоит ждать серьезных изменений, потому что он – человек-функция. За ним стоит олигарх Коломойский, перед выборами на него работала целая машина", — сказал журналист.

Он подчеркнул, что последние 30 лет украинской независимости в стране наблюдается очень печальная для самой Украины тенденция: каждый последующий глава государства оказывается хуже предыдущего и разбивает надежды украинцев на лучшую жизнь.


Во время Майдана журналист говорил своим киевским друзьям о том, что годы Януковича они будут вспоминать как золотые годы Украины. Медведев считает, что жизнь подтвердила его слова: "Сейчас это стало очевидным – каждый последующий президент все-таки оказывается хуже предыдущего. И не важно, кто во втором туре победит. Если Порошенко, то он в этой версии будет хуже Порошенко сегодняшнего, потому что он, как ничего не мог, так ничего не захочет и не сможет сделать в стране".

Судьба Украины при любом исходе выборов не очень завидная. Но, в любом случае, в лучших традициях украинского национализма, в этом обвинять будут какие-то внешние силы: "москалей", Путина или кого-то еще.

Андрей Медведев напомнил о главной заповеди одного из отцов украинского национализма Николая Михновского: все люди твои братья, кроме "москалей", поляков, евреев, венгров и румын. "То есть он перечислил всех соседей. К сожалению, именно в этой парадигме Украина и развивается", — заключил журналист.

В минувшие выходные прошли президентские выборы на Украине. Обработаны почти 100 процентов протоколов. Центризбирком объявил итоги голосования. Зеленский набрал более 30 процентов голосов, у Порошенко — почти 16. На третьем месте лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Несмотря на тысячи нарушений, о которых сообщило МВД, минюст уже объявил, что результаты первого тура обжалованию не подлежат. Второй тур, в котором будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко, состоится через три недели — 21 апреля.

Ранее по теме

Сейчас

14:47

В академии Можайского нашли вторую мину

14:09

Глава столичной ГИБДД подал в отставку

14:07

В петербургской военной академии Можайского прогремел взрыв

12:57

Госдума разрешила охоту с луком

12:11

Visa запретила российским банкам выпускать контактные карты

11:53

Москва готовится отразить нашествие бешеных лис

11:33

Теракт в петербургском метро: 10 из 11 обвиняемых не признали вину

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В академии Можайского нашли вторую мину

В академии Можайского нашли вторую мину

7 минут назад
Глава столичной ГИБДД подал в отставку

Глава столичной ГИБДД подал в отставку

52 минуты назад
Теракт в петербургском метро: 10 из 11 обвиняемых не признали вину

Теракт в петербургском метро: 10 из 11 обвиняемых не признали вину

3 часа назад
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова

В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова

2 часа назад
Visa запретила российским банкам выпускать контактные карты

Visa запретила российским банкам выпускать контактные карты

2 часа назад
"Сам себе режиссер" Лысенков сокрушается, что не смог стать однолюбом

"Сам себе режиссер" Лысенков сокрушается, что не смог стать однолюбом

24 минуты назад
Топ-9 глав государств без опыта в политике

Топ-9 глав государств без опыта в политике

4 часа назад
Шторм в южной части Тихого океана перевернул весельную лодку Федора Конюхова

Шторм в южной части Тихого океана перевернул весельную лодку Федора Конюхова

3 часа назад
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
Ошибка пилота и захлебывающийся двигатель: версии авиакатастрофы с Филевой

Ошибка пилота и захлебывающийся двигатель: версии авиакатастрофы с Филевой

4 часа назад
В России могут появиться пять новых налогов

В России могут появиться пять новых налогов

7 часов назад
Считалась утерянной: в Дании обнаружили ценную рукопись сына Колумба

Считалась утерянной: в Дании обнаружили ценную рукопись сына Колумба

4 часа назад
Божена Рынска взяла фамилию Малашенко

Божена Рынска взяла фамилию Малашенко

4 часа назад
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

5 часов назад
"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

23 часа назад
В Госдуме хотят защитить россиян отечественным шифрованием

В Госдуме хотят защитить россиян отечественным шифрованием

4 минуты назад
В Москву привезли парту со "следами" Гагарина

В Москву привезли парту со "следами" Гагарина

12 минут назад
На пути к искусственной жизни: компьютер впервые полностью сгенерировал геном живого организма

На пути к искусственной жизни: компьютер впервые полностью сгенерировал геном живого организма

31 минута назад
Серийный маньяк, резавший москвичек, сядет пожизненно

Серийный маньяк, резавший москвичек, сядет пожизненно

1 час назад
Сын главы британской МI6 погиб в автокатастрофе

Сын главы британской МI6 погиб в автокатастрофе

1 час назад
Древняя сцена убийства помогла объяснить причины каннибализма среди неандертальцев

Древняя сцена убийства помогла объяснить причины каннибализма среди неандертальцев

1 час назад
Госдума разрешила охоту с луком

Госдума разрешила охоту с луком

1 час назад
Над Сардинией пролетела корова с мешком на голове. Видео

Над Сардинией пролетела корова с мешком на голове. Видео

2 часа назад
В столичном "Ангаре спасения" заработала прачечная для бездомных

В столичном "Ангаре спасения" заработала прачечная для бездомных

2 часа назад
Kia назвала российские цены на "бюджетную Panamera"

Kia назвала российские цены на "бюджетную Panamera"

2 часа назад
В Югорске нашли виновных в хранении детского питания в морге

В Югорске нашли виновных в хранении детского питания в морге

2 часа назад
В России вскоре может появиться вакцина от аллергии на кошек

В России вскоре может появиться вакцина от аллергии на кошек

2 часа назад
Открыт новый эффект музыки Моцарта

Открыт новый эффект музыки Моцарта

2 часа назад
В подмосковном доме образовалось озеро нечистот

В подмосковном доме образовалось озеро нечистот

2 часа назад
Убийство рэпера Nipsey Hussle попало на видео

Убийство рэпера Nipsey Hussle попало на видео

3 часа назад
Москва готовится отразить нашествие бешеных лис

Москва готовится отразить нашествие бешеных лис

3 часа назад
Мэр Курска подал в отставку

Мэр Курска подал в отставку

3 часа назад
Канделаки: контракт с RT это не первоапрельская шутка

Канделаки: контракт с RT это не первоапрельская шутка

3 часа назад
Челябинские аналитики посчитали стоимость квартир в котятах

Челябинские аналитики посчитали стоимость квартир в котятах

3 часа назад
Драку племянницы Сергея Скрипаля и ее мужа в ярославском ТСЖ сняли на видео

Драку племянницы Сергея Скрипаля и ее мужа в ярославском ТСЖ сняли на видео

4 часа назад
Названы самые востребованные "проходимцы" на вторичном рынке

Названы самые востребованные "проходимцы" на вторичном рынке

4 часа назад
Смертельная авария под Смоленском попала на видео

Смертельная авария под Смоленском попала на видео

4 часа назад
Новые iPhone получат большие батареи и двустороннюю беспроводную зарядку

Новые iPhone получат большие батареи и двустороннюю беспроводную зарядку

4 часа назад
В отделении полиции на Арбате сотрудница ранила себя из пистолета

В отделении полиции на Арбате сотрудница ранила себя из пистолета

4 часа назад
8 моментов, ради которых мы пересматриваем мультики

8 моментов, ради которых мы пересматриваем мультики

5 часов назад
Серебренников останется под домашним арестом еще три месяца

Серебренников останется под домашним арестом еще три месяца

5 часов назад
Названа самая популярная марка смартфонов в России

Названа самая популярная марка смартфонов в России

5 часов назад
Вместо домофона: россиянам придется доплатить за систему распознавания лиц в домах

Вместо домофона: россиянам придется доплатить за систему распознавания лиц в домах

5 часов назад
УАЗ выпустит "русский Прадо" (есть примерная цена)

УАЗ выпустит "русский Прадо" (есть примерная цена)

5 часов назад
Вести.net: автопилот Tesla обманом заставили выехать на встречную

Вести.net: автопилот Tesla обманом заставили выехать на встречную

5 часов назад
Детектор "Абракадабра" завершил первый этап поиска тёмной материи

Детектор "Абракадабра" завершил первый этап поиска тёмной материи

6 часов назад
В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

6 часов назад
"Игру престолов" признали самым опасным пиратским сериалом

"Игру престолов" признали самым опасным пиратским сериалом

6 часов назад
Весна придет в Москву во второй половине апреля

Весна придет в Москву во второй половине апреля

6 часов назад
ЦИК Украины объявил итоги выборов: не обошлось без сенсаций

ЦИК Украины объявил итоги выборов: не обошлось без сенсаций

9 часов назад
Игра в рулетку со смертью: выберутся ли героини драмы "На краю" из ловушки

Игра в рулетку со смертью: выберутся ли героини драмы "На краю" из ловушки

18 часов назад