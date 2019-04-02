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Выборы на Украине 36 минут назад
Выборы на Украине: люди ждут перемен
Голосование украинцев за Владимира Зеленского в общем отражает серьезный запрос на перемены, заявил в эфире ток-шоу "Кто против?" главный редактор "Радио России" Андрей Медведев.
Журналист считает, что люди голосовали не за реального Зеленского, кричавшего со сцены всякие мерзости и гадости, а за образ из фильма "Слуга народа", не имеющий к реальному Зеленскому вообще никакого отношения.
Медведев напомнил о поездках Владимира Зеленского с благотворительными концертами в АТО. На них шоумен благодарил бойцов за то, что они защищают украинцев от "всякой мрази".
"От такого человека не стоит ждать серьезных изменений, потому что он – человек-функция. За ним стоит олигарх Коломойский, перед выборами на него работала целая машина", — сказал журналист.
Он подчеркнул, что последние 30 лет украинской независимости в стране наблюдается очень печальная для самой Украины тенденция: каждый последующий глава государства оказывается хуже предыдущего и разбивает надежды украинцев на лучшую жизнь.
Во время Майдана журналист говорил своим киевским друзьям о том, что годы Януковича они будут вспоминать как золотые годы Украины. Медведев считает, что жизнь подтвердила его слова: "Сейчас это стало очевидным – каждый последующий президент все-таки оказывается хуже предыдущего. И не важно, кто во втором туре победит. Если Порошенко, то он в этой версии будет хуже Порошенко сегодняшнего, потому что он, как ничего не мог, так ничего не захочет и не сможет сделать в стране".
Судьба Украины при любом исходе выборов не очень завидная. Но, в любом случае, в лучших традициях украинского национализма, в этом обвинять будут какие-то внешние силы: "москалей", Путина или кого-то еще.
Андрей Медведев напомнил о главной заповеди одного из отцов украинского национализма Николая Михновского: все люди твои братья, кроме "москалей", поляков, евреев, венгров и румын. "То есть он перечислил всех соседей. К сожалению, именно в этой парадигме Украина и развивается", — заключил журналист.
В минувшие выходные прошли президентские выборы на Украине. Обработаны почти 100 процентов протоколов. Центризбирком объявил итоги голосования. Зеленский набрал более 30 процентов голосов, у Порошенко — почти 16. На третьем месте лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Несмотря на тысячи нарушений, о которых сообщило МВД, минюст уже объявил, что результаты первого тура обжалованию не подлежат. Второй тур, в котором будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко, состоится через три недели — 21 апреля.
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