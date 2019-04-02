В Москву привезли парту со "следами" Гагарина

В Музей космонавтики привезут парту, за которой в Люберецком ремесленном училище сидел Юрий Гагарин, передает РИА Новости.

Как заявил во вторник российский космонавт Федор Юрчихин, "Юрий Алексеевич лично оставил след на этой парте", — сказал на пресс-конференции Юрчихин.

По словам замдиректора Музея космонавтики по научной работе Вячеслава Климентова, парта, за которой первый космонавт планеты учился на литейщика-формовщика, будет главным экспонатом выставки, которая пройдет во время акции "Гагаринский урок". Всего в ней будут представлены 24 личные вещи Гагарина из шести различных музеев.