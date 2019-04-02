Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20. Первый тур РПЛ будет проведен 14 июля, последний назначен на 17 мая 2020 года.

Об этом сообщил официальный Twitter Российской премьер-лиги. Также стало известно, что матч за Суперкубок России состоится 6 июля 2019 года.

Напомним, что на проведение этой игры претендуют Ростов-на-Дону, Саранск и Москва (стадион "Динамо").