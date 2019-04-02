Минобороны: в академии Можайского взорвался неустановленный безоболочный предмет

В Военно-космической академии имени А.Ф​​​. Можайского в Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет.

Как сообщили в Минобороны России, взрыв прогремел около 13 часов 30 минут в одном из служебных помещений административного здания. В результате три человека получили ранения. Их жизни вне опасности. В настоящее время на месте ЧП работает руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами.

По данным РИА Новости, от взрыва рухнул лестничный пролет, и около 20 человек оказались заблокированы. Позже в академии было найдено еще одно взрывное устройство.