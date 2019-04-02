Ребенка засосало в грязь по пути из школы в Малоярославце

Юный житель Малоярославца оказался в грязевой ловушке, когда возвращался из школы домой. Вызволить его удалось через 20 минут и только с помощью лопаты. Очевидец снял на видео спасательную операцию.

"Наш город самый лучший, а все остальные города нам завидуют. У нас такие замечательные дороги, что дети, идя в школу, берут с собой саперную лопатку, чтобы в случае, если застрянешь в грязи, можно было быстро себя откопать и в школу не опоздать", — написал Владимир Заболотский.

На сделанных в минувшую пятницу, 29 марта, на Старой Садовой улице кадрах видно мальчика, который по колено увяз в грязи недалеко от школьной ограды. Все попытки выбраться самостоятельно успехом не увенчались, и тогда на помощь ему пришел отец с лопатой. Спустя примерно 20 минут ему удалось вызволить сына из трясины, но тот вынужден был расстаться с одним ботинком — найти его так и не удалось.

"Дорогу периодически подсыпают. В прошлом году в этом месте был прорыв трубы, водоканал проводил работы, но закопали так, что получилось месиво", — пояснил Заболотский "Ника TV".

Замглавы города Владимир Кузин уже побывал на месте и пообещал привести в порядок дорогу, но не раньше конца апреля.