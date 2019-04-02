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2 апреля 201915:57

В Доме музыки наградили победителей Конкурса пианистов Владимира Крайнева

фото: Сергей Варшавчик

Торжественная церемония награждения и гала-концерт лауреатов III Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева прошли в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 1 апреля – в день 75-летия со дня рождения выдающегося пианиста и педагога Владимира Крайнева.

III Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева прошел в залах Московского международного Дома музыки с 26 марта по 1 апреля 2019 года. Заявки на участие в творческом состязании подали 204 музыканта из 33 стран, в Москве выступили 24 исполнителя.

"Такое большое количество заявок для третьего конкурса – это результат колоссальный. Это свидетельство доверия. И здесь действительно царит атмосфера музыки, атмосфера дружбы и не существует никаких различий между людьми", – подчеркнул президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков.

Конкурс носит имя выдающегося пианиста и педагога Владимира Крайнева. Инициаторами и вдохновителями музыкального состязания стали заслуженный тренер СССР, вдова пианиста Татьяна Тарасова и народный артист СССР, обладатель звания "Артист мира" ЮНЕСКО Владимир Спиваков, которого связывала с Владимиром Крайневым большая многолетняя дружба. Татьяна Тарасова рассказала, что в состав жюри конкурса вошли ученики Владимира Крайнева, которые продолжают следовать принципам своего учителя.

"Победители и лауреаты конкурса прошлых лет с большим успехом гастролируют во многих странах мира, – также добавила вдова музыканта. – Их творческий рост и художественные достижения – это продолжение жизни дорогого моему сердцу человека, артиста и педагога".

Художественное руководство смотром, который ежегодно проходит под девизом "Услышать будущего зов" осуществляет известный пианист, Почетный академик Болонской филармонической академии Александр Романовский (председатель жюри).

"Конкурс несет не только прямой сигнал в мир, что классическая музыка ‒ это здорово, это современно и это очень нужно сегодня, но и преодолевает некоторые барьеры, которые политики преодолеть не могут", ‒ отметил арт-директор конкурса.

Самыми юными победителями состязания стали Райан Мартин Брэдшоу из Словакии и Джеки Сяоюи Чжан из Великобритании, конкурсанты разделили премию "Открытие". Роман Борисов из Новосибирска завоевал премию "Достижение". Пианист признался:

"Я понял, что я все еще волнуюсь перед выходом на сцену. Надеялся, что я уже практически избавился от этого, но нет. Ответственность тут колоссальная, нужно показать все, на что ты способен".

Виртуозное исполнение Рапсодии на тему Паганини Рахманинова принесло студенту Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Валентину Малинину Гран-при.

"Всем участникам откроются залы, в которых они не могли бы выступить без этого конкурса. И появится возможность выступить с коллективами, с которыми участник не имел бы возможности сыграть, если бы он не прошел в финал", ‒ отметил победитель.

Помимо международного жюри, победителей также выбирали слушатели конкурса: приз зрительских симпатий получили Евгений Ивашко из Беларуси и Родион Шакиров из России. Официальный партнер III Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, компания "Ямаха Мюзик" наградила специальным призом российского участника Александра Доронина, конкурсант получил акустический рояль фирмы "Ямаха".


Специальные премии для участников конкурса учредили ведущие музыкальные коллективы России: возможность выступить с Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы" получил самый юный участник конкурса Роман Шер (Россия), Национальный филармонический оркестр России отметил сразу трех конкурсантов ‒ Райана Мартина Брэдшоу (Словакия), Валентина Малинина и Романа Борисова (Россия), Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" пригласил выступить с ним на одной сцене Валентина Малинина. Участников также наградили Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова и Международный благотворительный фонд помощи юным пианистам Владимира Крайнева.

Для победителей и дипломантов конкурса было подготовлено множество подарков и призов от членов жюри, партнеров и организаторов – мастер-классы, сольные выступления на концертных площадках России и за рубежом.

После церемонии награждения состоялся праздничный гала-концерт с участием лауреатов конкурса и Национального филармонического оркестра России под управлением маэстро Владимира Спивакова.

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