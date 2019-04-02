Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, не смог вовремя стартовать в эстафетной гонке чемпионата России, который проходит в Тюмени. На дистанцию спортсмен ушел с 30-секундным отставанием.

Как сообщает ТАСС, перед самым стартом у Малышко отсутствовали лыжи. В итоге он закончил свой этап эстафеты на девятом месте, отстав от лидера более чем на минуту.

Партнерами Малышко по команде стали Алексей Слепов, Павел Магазеев и Василий Томшин.

Напомним, что в нынешнем сезоне российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, за что позже был дисквалифицирован.